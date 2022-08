Morgan: “Sto consigliando Giorgia Meloni sul programma elettorale”

Morgan sta consigliando Giorgia Meloni sul programma elettorale: veste i panni di consulente.

Cosa hanno in comune Morgan e Giorgia Meloni? All’apparenza nulla. Eppure, Marco Castoldi ha confessato che sta consigliando la leader di Fratelli d’Italia per il suo programma elettorale. Intervistato da Il Giornale, il cantautore ha sottolineato che il suo nome non comparirà nelle liste elettorali del partito politico, ma si limiterà a vestire i panni di consulente.

Morgan ha dichiarato:

Castoldi, però, ci ha tenuto a sottolineare che il suo nome non comparirà nelle liste del partito presieduto dalla Meloni: “Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?“. Poi, ha lasciato intendere che ha contribuito anche alla linea politica di Giorgia, ma preferisce non parlarne.

Morgan, quindi, sta vestendo i panni di consulente di Giorgia Meloni, anche se, per sua stessa ammissione, sta contribuendo anche alla linea politica di Fratelli d’Italia.

Qualche tempo fa, in merito ad una sua possibile candidatura, Castoldi ha dichiarato:

“Non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia. (…) In questo momento storico sta mancando il dibattito, tant’è che in Parlamento non esiste quasi più l’opposizione, se non nella figura di Giorgia Meloni”.