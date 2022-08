Morgan, parla la madre: “Vorrei vederlo in pace, lontano dal gossip”

La madre di Morgan ha rotto il silenzio in merito alla querelle tra suo figlio e Bugo.

Dopo l’ultimo botta e risposta avuto da Morgan e Bugo a seguito della loro performance scandalo a Sanremo, la madre di Castoldi ha rotto il silenzio via social.

Morgan: la confessione della madre

Negli ultimi giorni sui social si è riaccesa la querelle che vede protagonisti Morgan e Bugo, protagonisti di una performance finita “in tragedia” a Sanremo 2020 (dove le’x giudice di X Factor aveva platealmente insultato il collega).

In queste ore la madre di Morgan, alias Marco Castoldi, ha commentato pubblicamente la vicenda confessando cosa augurerebbe a suo figlio:

“Al di là di tutte le considerazioni, io dico che il silenzio potrebbe essere la forma più elegante.. io che sono la mamma , vorrei vedere in Pace mio figlio , lontano dal pettegolezzo , e raccomandargli fiducia in se stesso. Dimentichiamo i mestieranti e occupiamoci del Bello!”, ha dichiarato la madre di Morgan.

L’ex giudice di X Factor nel frattempo è tornato a scagliarsi contro Bugo, su cui ha affermato sarcastico: “I cattivi non hanno ironia. E non tollerano si rida, ma l’ironia è l’unica arma contro la cattiveria. Sentire Bugo che dice che sono ossessionato da lui è come sentire il lupo che dice che Cappuccetto Rosso è ossessionata da lui, o che Biancaneve è ossessionata dalla Regina, anzi è sentire Hitler dire che gli Ebrei sono ossessionati dal Terzo Reich.

Personalmente sono altro genere di bughi quelli che mi ossessionano”, ha dichiarato Morgan, che più volte è tornato a scagliarsi contro il suo collega musicista.