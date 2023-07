Lutto nel mondo del cinema. Muore all’età di sessantasei anni l’attrice Andrea Evans, volto storico delle soap opera Beautiful e Una vita da vivere. Stando a quando svelato da una fonte al quotidiano Today, la donna sarebbe deceduta a seguito di una lunga malattia.

La carriera, dagli esordi a Beautiful

Nata nel 1957 in Illinois, Andrea Evans iniziato la sua carriera nel mondo del cinema da giovanissima grazie alla partecipazione ad alcuni concorsi di bellezza. Dapprima assunta come comparsa nel film The Fury di Brian The Palma, negli anni successivi ottiene ruoli in altre produzioni, come A Low Down Dirty Shame (1994), Ice Cream Man (1995) e Hit List. Dopo un debutto già importante, Andrea Evans firma tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta la sua notorietà sul piccolo schermo: ottiene i ruoli di Tina Lord nella soap Una Vita da Vivere, di Patty Williams in Febbre d’amore e di Tawny Moore in Beautiful.

Vittima di stalking

Nel 1988 l’attrice fu nominata agli Emmy Award, ma due anni dopo si allontanò improvvisamente dagli schermi. Il motivo? Fu vittima di uno stalker. In un’intervista alla rivista People, Evans ha raccontato di aver abbandonato la sua carriera e New York quando lo stalking era diventato troppo violento. L’uomo le si avvicinò nello studio di Manhattan in cui veniva girato Una Vita da vivere e si sarebbe tagliato i polsi sui gradini dello studio.