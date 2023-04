Morta Bahia, l'ultima orsa andina in Italia: se n'è andata 4 mesi dopo il compagno

Morta Bahia, l'ultima orsa andina in Italia: se n'è andata 4 mesi dopo il co...

Si chiamava Bahia, ed era l’ultimo esemplare di orsa andina presente in Italia. L’animale, dopo la morte del compagno Luis avvenuta solo qualche mese fa aveva sofferto di solitudine.

Morta Bahia: era l’ultimo esemplare di orsa andina in Italia

Il Parco Natura Viva di Bussolengo piange la morte di Bahia: l’ultimo esemplare di orsa andina presente nel nostro Paese. Fino a pochi mesi fa, il parco ospitava Bahia e il suo compagno Luis, ma dopo la scomparsa dell’orso, anche la femmina, che per qualche mese ha sofferto tremendamente la solitudine, se n’è andata. Caterina Spiezio, responsabile conservazione del Parco, ha raccontato la storia d’amore tra i due animali che insieme avevano dato alla luce anche due figli: “Sono famose le immagini in cui l’orsa si arrampicava con grande impegno su tronchi e rami per raggiungere varie delizie preparate dai custodi. Mentre Luis, placidamente seduto sulla giusta traiettoria, attendeva che buone parti del bottino le sfuggissero dalle zampe, cadendo a terra. Era il maschio quello forte della coppia tranne davanti ai figli” – spiega ancora la Spiezio, riferendosi alle dinamiche famigliari degli orsi – “Balù e Tunk sono stati l’unico campo sul quale Bahia non ha mai ceduto terreno. In quel periodo lo ha tenuto lontano con molta fermezza, sempre in difesa dei suoi piccoli. Lui all’inizio non capiva, ma poi se ne è fatto una ragione. Nessuno dei due forse, sarebbe vissuto molto più a lungo senza l’altro.”

Gli orsi di Paddington e il pericolo estinzione

Gli orsi appartenenti alla specie di Bahia e Luis sono inseriti nella lista rossa degli animali minacciati. Secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura, di orsi Paddington ne sopravvivono solo 24 esemplari in cattività, mentre si stima che entro il 2030 saranno al massimo 10 mila in tutto il mondo. Ancora una volta, è l’uomo la principale minaccia di una specie animale. Le colture intensive (spesso anche illegali) e il disboscamento stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza dell’orso Paddington.