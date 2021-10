La conduttrice e produttrice Teresita “Tenci” Odeno, 52 anni, è morta domenica mattina dopo una lunga battaglia contro il cancro

La conduttrice e produttrice musicale se n’è andata circondata dall’affetto di famigliari e amici che l’hanno accompagnata in quest’ultima parte della sua vita, la più dura senza dubbio. Durante gli anni ha conquistato milioni di spettatori con il suo sorriso e la sua vitalità.

“Ci chiamava ‘Rainbow Friends’“, ha dichiarato un amico a “La Nacion“, descrivendo poi l’amica come “una persona speciale“, ricordando come, anche nei momenti più difficili della malattia, riuscisse sempre a mostrarsi carica di energia e pronta a ridere in compagnia.

La scoperta della malattia

La vita di Teresita cambia totalmente nel novembre 2017. A seguito di una visita ginecologica di routine le viene trovato un tumore al seno. Ma questa maledetta malattia non è confinata solo in quella zona del corpo.

Vengono individuate metastasi al torace, al fegato e alla colonna vertebrale. Da quel momento in poi, l’ex produttrice musicale ha iniziato a lavorare giornalmente per metabolizzare il dramma. Riesce a sfogarsi mettendo su carta quello che è il suo rapporto con il cancro e con la nuova vita.

Poi l’incontro che cambia tutto: “A un certo punto, quando stavo finendo la chemioterapia, ho incontrato un’amica di una casa editrice per vedere cosa potevo fare ed è stata lei a dirmi che quei testi sarebbero stati perfetti con la musica .

Sono canzoni”, ha dichiarato Teresita. In questo modo il progetto ha iniziato a prendere forma ed è attualmente disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali, diventando così un’opera dal valore testamentario dell’amata produttrice.