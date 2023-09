Morta la madre di Eleonora Giorgi: il messaggio di Paolo Ciavarro

In queste ore Eleonora Giorgi si è dovuta trovare a far fronte a un grave lutto: sua madre Maria Roma è scomparsa. Lei e suo figlio, Paolo Ciavarro, le hanno dedicato alcuni commoventi messaggi via social.

Eleonora Giorgi: è morta la madre

Attraverso i social Eleonora Giorgi ha dedicato un commovente messaggio a sua madre, scomparsa in queste ore: “Mamma amatissima, buon viaggio nel tuo luogo preferito, accanto a Lui spero!”, ha scritto via social, mentre suo figlio Paolo Ciavarro le ha fatto eco scrivendo: “Buon viaggio nonna”.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso le loro condoglianze ai due vip, e in passato Eleonora Giorgi ha più volte parlato del suo rapporto difficile e al contempo speciale con sua madre.

La stessa attrice ha svelato che la donna e suo padre di fossero separati quando lei aveva scoperto che lui avesse avuto una figlia da un’altra donna e, a seguito della vicenda, Maria Roma avrebbe intrapreso un percorso fortemente religioso, entrando a far parte di una comunità neocatecumenale.“Ha vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù”, aveva svelato l’attrice.