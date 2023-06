Sul suo account Instagram, Ruby ha postato una storia per esprimere il proprio cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi.

Anche Ruby, pseudonimo di Karima El Mahroug, ha voluto postare un messaggio di cordoglio tra le sue Instagram Stories dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Morte Berlusconi, il messaggio di cordoglio di Ruby

“Addio presidente”. È la scritta bianca su sfondo nero e corredata da un cuore rosso spezzato che ha postato tra le sue Instagram Stories Karima El Mahroug, in arte Ruby, per salutare Silvio Berlusconi, morto al San Raffaele di Milano nella mattinata di lunedì 12 giugno.

Il messaggio è stato condiviso dalla donna circa un paio d’ore dopo la diffusione della notizia. Con le sue parole, si è unita al cordoglio della famiglia, degli amici, della politica e della maggior parte dei cittadini italiani.

Il post condiviso da Ruby, tuttavia, risalta in mezzo alle tante parole di cordoglio che si sono moltiplicate a tambur battente dopo l’annuncio del decesso. A differenziare il messaggio della donna c’è la storia giudiziaria che la lega al Cav.

La vicenda giudiziaria

Ruby e Berlusconi sono stati trai i protagonisti dei tre processi incentrati sulle “cene eleganti” che venivano organizzate ad Arcore nel periodo in cui il leader di Forza Italia era premier.

In occasione del “Ruby uno”, il Cavaliere venne imputato per prostituzione minorile, concussione per aver avuto rapporti nel 2010 con l’allora 17enne marocchina e per aver chiamato la questura di Milano presso la quale la giovane era stata trasferita dopo un fermo per furto. Fu in quella circostanza che attribuì all’adolescente l’identità di nipote di Mubarak. Dopo essere stato condannato in primo grado a sette anni, è stato poi assolto sia in appello che in Cassazione.

Nel “Ruby ter”, Berlusconi venne di nuovo imputato per corruzione in atti giudiziari con l’accusa di aver pagato il silenzio della giovane e per averla costretta a mentire. Anche per queste accuse, il Cav è stato assolto lo scorso 16 febbraio.