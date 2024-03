È morto a 75 anni Angelo Nicotra, uno dei più attivi doppiatori italiani, noto per aver prestato la voce a Morgan Freeman e Al Pacino.

Angelo Nicotra era un attore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano, nonché fratello del regista Giancarlo Nicotra.

Nella sua carriera nel cinema, lunga molti anni, si ricorda il doppiaggio della voce di Morgan Freeman, John Travolta ma anche di Al Pacino e di molti altri attori internazionali. Inoltre, tanti i doppiaggi di personaggi animati come Mr. Potato nei film di Toy Story.

Le parole dell’Associazione Nazionale Attori e Doppiatori per la morte di Angelo Nicotra

«Oggi ci lascia un altro pezzo di storia del doppiaggio. Uno dei primi talenti che hanno iniziato da bambini, per poi padroneggiare la nostra arte in maniera impeccabile. Salutiamo e ringraziamo Angelo Nicotra per tutto quello che ha regalato al cinema e alla televisione italiani. Un abbraccio sentito alla famiglia. Ciao, Angelo».