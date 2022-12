Antonio D'Amico è morto. Oltre ad essere uno stilista, è noto per essere stato il compagno di Gianni Versace.

L’ex compagno di Gianni Versace, Antonio D’amico, è morto a 63 anni.

È stato legato allo stilista italiano fino alla sua morte. D’Amico purtroppo era affetto da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Lo stilista aveva dei rapporti pessimi con la famiglia Versace, ma Gianni gli aveva lasciato un’ottima eredità.

Morto Antonio D’Amico: era stato compagno di Gianni Versace

La notizia della scomparsa di Antonio D’Amico è stata rilasciata dal manager e amico Rody Mirri. Tutti lo descrivevano come una persona buona e in gamba e nonostante la malattia aveva dimostrato di essere forte in più di un’occasione.

Circa un anno fa la sua linea d’abbigliamento Principe di Ragada Sartoria Italiana era stata lanciata.

Il rapporto tra D’Amico e i Versace e l’eredità

D’Amico è stato compagno di Gianni Versace dal 1982 al 1997. I rapporti tra Antonio D’Amico e la famiglia Versace erano pessimi, soprattutto con i fratelli di Gianni. Quando questo morì nel 1997, lasciò a D’Amico un vitalizio e l’uso delle sue dimore.

Saggiamente, Antonio D’Amico, decise di mettere tutto in liquidazione per fondare la sua linea d’abbigliamento che è stata un successo.