Morto Burt Young: interprete in Rocky

È morto Burt Young, all’anagrafe Gerald Tommaso DeLouise, che ha interpretato Paulie Pennino in Rocky. L’attore aveva 83 anni.

Burt Young, all’anagrafe Gerald Tommaso DeLouise, è morto all’età di 83 anni. Era conosciuto soprattutto per aver interpretato Paulie Pennino nella saga di Rocky. Per questo ruolo aveva ottenuto la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Tanti personaggi hanno voluto ricordarlo, tra cui Sylverster Stallone. L’attore è scomparso l’8 ottobre a Los Angeles, ma la notizia è stata confermata solo ora dalla figlia Anne Morea Steingieser al New York Times. “Al mio caro amico, BURT YOUNG, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai moltissimo a me e al mondo… RIP” ha scritto su Instagram Sylvester Stallone, condividendo una foto che li ritrae insieme.

Burt Young: la carriera

Burt Young è nato nel Queens, a New York. Ha studiato recitazione all’Actor Studio e ha costruito il nome d’arte unendo quello del suo attore e del suo cantante preferito, ovvero Burt Lancaster e Neil Young. La notorietà è arrivata con il ruolo di Paulie Pennino, il cognato di Rocky Balboa. L’attore è comparso in tutti i film insieme a Sylvester Stallone e Tony Burton, ottenendo una candidatura all’Oscar come migliore attore non protagonista. La sua carriera ha spaziato dalla televisione al cinema. Ha recitato in C’era una volta in America di Sergio Leone, in Chinatown, Il Papa del Greenwich Village, Law e Order e tanti altri. Negli ultimi anni era diventato famoso anche come pittore.