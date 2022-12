È morto Dominique Lapierre, lo scrittore francese famoso soprattutto per essere l’autore de La città della gioia.

Classe 1931, l’autore si trasferì in India tra gli anni Cinquanta e Sessanta come reporter per il giornale Paris Match, e proprio lì trovò l’ispirazione per il bestseller suddetto. Tra i suoi più grandi successi, ricordiamo anche Mezzanotte, Parigi brucia? e Più grandi dell’amore.

Lapierre, un uomo dall’immensa generosità

Nel 1982, grazie all’aiuto di Madre Teresa, lo scrittore fondò Action pour les enfants des lépreux de Calcutta, un’associazione alla quale aveva deciso di devolvere metà dei suoi diritti d’autore a fondi per le scuole e per le ricerche sulla lebbra e la tubercolosi.

«Per ogni povero che ha incontrato nel suo cammino, Lapierre si è spogliato di tutti i guadagni milionari realizzati con il suo talento» ha raccontato il giornalista Dino Messina nel 2012 sul Corriere.

La sua ammirazione per Madre Teresa di Calcutta

Raccontò lo stesso Dominique Lapierre, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, il suo primo incontro con la donna. Si sono incontrati nella sua «Casa del cuore puro», dove accoglieva e accudiva i moribondi che vagavano per le strade di Calcutta, in India.

L’ha trovata a imboccare una persona a limite dell’umano, con la «pelle tesa sulle ossa», definendola per questo in grado di trasformare la sofferenza degli infelici prima in sorpresa, e poi in serenità. In un modo molto semplice. «Amando con tutte le sue forze». Questo per Lapierre era il ritratto di Madre Teresa.