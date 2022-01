Morto Dörner, leggenda del calcio della Germania Est: aveva 70 anni

La leggenda del calcio della Germania Est, Hans-Jürgen Dörner, è morto all’età di 70 anni, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

Nella giornata di mercoledì 19 gennaio 2022, si è spento all’età di 70 anni la leggenda del calcio della Germania Est, Hans-Jürgen Dörner, a Dresden.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato rivelato che l’ex calciatore era affetto da tempo da una grave malattia che ne ha, infine, decretato la morte.

Morto Dörner, leggenda del calcio della Germania Est: carriera

Nel corso della sua carriera, Hans-Jürgen Dörner ha giocato 100 partite con la Germania dell’Est: la squadra vinse la medaglia d’oro ai Giochi del 1976 che si tennero a Montreal.

Per quanto riguarda la sua partecipazione ai club, Hans-Jürgen Dörner ha giocato esclusivamente in un unico club nel periodo di tempo compreso tra il 1969 e il 1985.

In questo arco temporale, vinse cinque campionati e cinque coppe nazionali nella Germania Est. Inoltre, è considerato come il calciatore dei record con i gialloneri in quanto, durante la sua carriera calcistica, collezionò 558 presenze e una nomina a capitano onorario.

Dopo il ritiro dal ruolo di giocatore, Dörner ha allenato per un breve periodo alcune squadre tra le quali figura il Werder Brema in Bundesliga e altri club.

Morto Dörner, leggenda del calcio della Germania Est: il ricordo di Holger Scholze

La notizia legata all’improvvisa scomparsa di Dörner è stata commentata dal presidente della Dynamo Dresda, HolgerScholze, che ha dichiarato: “È incomprensibile, scioccante e molto, molto triste. Non riusciamo ancora a capire che ‘Dixie’ Dörner non sia più con noi. La sua morte fa precipitare il nostro club sportivo in un profondo lutto. Con ‘Dixie’ Dörner, non solo abbiamo perso il più grande giocatore nella storia del club, ma abbiamo anche perso una persona che aveva catturato il cuore di tutti noi”.