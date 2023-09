Luciano Rossi è morto a Roma all’età di 77 anni: l’uomo è stato autore di brani come Se mi lasci non vale oppure Ammazzate oh!.

Morto Luciano Rossi, l’autore di “Se mi lasci non vale” aveva 77 anni

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, Rossi si è spento lo scorso 8 luglio ma la notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla figlia Ilaria solo a distanza di due mesi dalla grave perdita.

Nato a Roma il 5 settembre 1945, il 77enne ha scritto canzoni per molti artisti come I Gens, Little Tony, Rosanna Fratello e molti altri. Nel 1972, ha pubblicato l’album Esaltarsi che non ottenne il successo sperato. Due anni dopo, nel 1974, fu tra i concorrenti in gara a Un Disco per l’Estate con Ammazzate oh!. Anche se venne presto eliminato, il brano ottenne un enorme successo e, su quella scia, nel 1975, uscì il secondo album di Rossi, intitolato Bella.

Carriera

Un anno dopo, nel 1976, è stata la volta dell’album Aria Pulita che conteneva le canzoni Senza parole e Se mi lasci non vale. Quest’ultima è stata portata al successo da Julio Iglesias ed è stata interpretata anche da molti altri artisti.

Nel corso della sua carriera, Rossi ha scritto per I Vianella, per Bobby Solo, per Nicola Di Bari, per Ornella Vanoni e, ancora, per Lando Fiorini. Ha anche realizzato alcune importati colonne sonore per il cinema e la sigla finale del programma televisivo Tappeto volante condotto su Telemontecarlo da Luciano Rispoli.