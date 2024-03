Michael Culver è stato il protagonista della saga di Guerre stellari “Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora” del 1980.

Morto l’attore Michael Culver

Il decesso risale al 27 febbraio, ma la notizia è stata diramata dal suo agente soltanto oggi. Al momento non sono ancora chiare le circostanze della morte. L’attore tuttavia soffriva da anni di una salute non ottimale. “Siamo molto dispiaciuti di confermare la scomparsa del nostro amico e cliente Michael Culver” si legge nel comunicato. “È stato un onore aver rappresentato Michael negli ultimi dieci anni e averlo portato ad alcuni dei migliori eventi di ‘Star Wars’ nel Regno Unito e in Europa“, continua la nota, concludendo “Ci manca“.

L’amore per il cinema

Nel film “L’Impero colpisce ancora” di George Lucas, Culver interpreta il Capitano Lorth Needa, ufficiale veterano della flotta, comandante di uno degli Star Destroyer imperiali di Darth Vader. Il suo agente ha raccontato che l’attore “è rimasto senza parole quando ha visto la coda di quasi 200 persone in attesa di vederlo” ad una convention della saga che si è svolta a Chicago nel 2019. Ha inoltre rivestito ruoli di rilievo in numerose pellicole cinematografiche, come “Il ritorno di Sherlock Holmes”, “Secret Army” e “Un passaggio in India” che è stato candidato a 11 premi Oscar.

Dal grande schermo all’attivismo

Culver è stato un acclamato attore di teatro, lavorando in particolare con il Dundee Repertory Theatre in Scozia, il Kiln Theatre in Inghilterra e nel West End di Londra. Inoltre, è apparso nelle serie televisive “Emmerdale Farm” e “Spooks”. La sua ultima apparizione sul grande schermo è avvenuta in un episodio del 2008 di “Wallander”. Il comunicato ricorda anche come l’attore avesse progressivamente abbandonato le scene a partire dai primi anni 2000, per concentrarsi sull’attivismo politico. Si è presentato infatti come un forte sostenitore del manifestante Brian Haw durante la guerra in Iraq. L’artista si è sposato due volte, nel 1962 con l’attrice Lucinda Curtis e nel 2004 con la scultrice Amanda Ward. Lascia i tre figli e i suoi quattro nipoti.