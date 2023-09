È morto Michael Gambon, l’attore che ha interpretato Albus Silente in Harry Potter. L’attore è deceduto all’età di 82 anni a causa di una polmonite.

Morto Michael Gambon: era Albus Silente in Harry Potter

Michael Gambon, l’attore che ha interpretato il famoso ruolo di Albus Silente nella saga di Harry Potter, è morto all’età di 82 anni. La famiglia dell’attore irlandese ha fatto sapere che l’uomo è rimasto vittima di un attacco di polmonite, che si è rivelato fatale. “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale” hanno annunciato pubblicamente i familiari. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio sul web e sui social network.

Morto Michael Gambon: la carriera dell’attore

Michael Gambon era nato a Dublino nel 1940 ed è ricordato nel mondo del cinema soprattutto per il grande successo ottenuto con il ruolo di Albus Silente, amatissimo preside della scuola di magia della saga di Harry Potter. Un ruolo che ha interpretato a partire dal terzo capitolo della saga, dal 2002, dopo la morte del suo predecessore Richard Harris. Nel corso della sua carriera, durata ben 50 anni, ha vinto quattro BATFA, due RTS Awards e un Oliver. Ha recitato in molte opere di grande successo, come la serie della BBC The Singing Detective, dove interpretava Philip Marlo, fino al Commissario Maigret, nei primi anni ’90.