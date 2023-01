Morto per un malore improvviso Marco Marotta, addio al capo scout casertano: ...

Morto per un malore improvviso Marco Marotta, addio al capo scout casertano: ...

Morto per un malore improvviso Marco Marotta, addio al capo scout casertano: ...

Avverte un dolore al petto al risveglio: morto a soli 31 anni Marco Marotta, capo scout di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.

Morto all’età di 31 anni il capo scout Marco Marotta: il giovane uomo, originario di Caserta, si è spento poco dopo essersi svegliato affermando di provare un forte dolore al petto.

Morto per un malore improvviso Marco Marotta, addio al capo scout casertano: aveva 31 anni

La prematura e improvvisa scomparsa di Marco Marotta ha sconvolto nel profondo l’intera comunità di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Stando alle informazioni sinora diffuse, è stato riferito che il 31enne sia stato stroncato da un forte dolore al petto avvertito al momento del risveglio. Proprio per il malore, si sarebbe rimesso a letto ed è poi deceduto.

I funerali del capo scout del gruppo “San Nicola la Strada 1” sono stati celebrati lunedì 16 gennaio: in questa circostanza, gli abitanti del comune casertano hanno potuto salutare per l’ultima volta l’uomo.

I messaggi di cordoglio

“Ringraziamo tutti gli amici e le famiglie dei nostri ragazzi per la vicinanza e il supporto, per volontà della famiglia vi chiediamo di dispensare dai fiori, e devolvere come Marco ha sempre fatto, quanto desiderate.

Restiamo a vostra disposizione per rendervi partecipi delle volontà della famiglia di Marco”. È quanto si legge sulla pagina Facebook del gruppo scout “San Nicola la Strada 1”.

A ricordare il giovane uomo, anche il sindaco del comune casertano, Vito Marotta. Il primo cittadino ha postato un messaggio sui suoi canali social che riporta quanto segue: “Contribuire a costruire la Comunità vuol dire offrire il proprio servizio per la crescita della stessa.

Marco lo ha fatto senza risparmio e tutti noi gli saremo per sempre grati. Un grande, commosso abbraccio stringa i suoi familiari”.