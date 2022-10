Morto Sergio Brighenti, primo azzurro a segnare a Wembley: lutto nel mondo del calcio

È morto Sergio Brighenti, storico bomber della Serie A degli anni '50 e '60, che fu protagonista anche da viceallenatore ai Mondiali di Italia '90

Sergio Brighenti si è spentoa causa di un malore all’età di 90 anni. Lo storico bomber della Serie A in bianco e nero è ricordato per tantissime imprese compiute nel rettangolo di gioco. Tra le altre cose, fu il primo italiano a segnare un goal nel celeberrimo stadio di Wembley.

Morte Sergio Brighenti, chi era l’ex calciatore della Nazionale Azzurra

Il mondo del calcio e la Serie A in particolare, piangono Sergio Brighenti, il fortissimo ex attaccante di Inter e Sampdoria che segnò ben 136 reti nel nostro massimo campionato a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. L’uomo si è spento oggi, all’età di 90 anni, per un malore. Per lui anche un titolo di capocannoniere, raggiunto nella stagione 1960/1961 in maglia blucerchiata.

Tra le altre squadre in cui ha militato ci sono: il Modena, la Triestina, il Padova e il Torino.

Le partite in Nazionale e il goal a Wembley

Tra le altre cose, Brighenti è spesso ricordato per le sue partite in Nazionale e soprattutto per uno storico goal. Sergio, infatti, è stato il primo italiano a segnare una rete nello storico stadio inglese di Wembley. Goal segnato il 6 maggio del 1959 in un match poi finito 2-2.