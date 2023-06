Monte Bianco: morto uno sciatore di soli 21 anni precipitato per 600 metri

Tragedia sul Monte Bianco, dove nelle scorse ore uno sciatore di appena 21 anni è morto precipitando sul lato francese della montagna.

Sciatore morto sul Monte Bianco: ecco cos’è accaduto

Il giovane sportivo, di origine francese, è precipitato per 600 metri in territorio transalpino, cadendo sul versante Nord dell’Aiguille Verte (ad un’altezza di 4.122 metri). L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno mentre il ragazzo si trovava impegnato nel rischioso attraversamento di uno stretto canale montano, il couloir Cordier, caratterizzato da un dislivello di oltre 1.500 metri.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo francese morto sul Monte Bianco sia rimasto vittima di una scivolata che si sarebbe rivelata per lui fatale. Questo, perlomeno, è quanto è stato riferito dai soccorritori del PGHM della vicina Chamonix, che si sono precipitati sul posto per soccorrere il ragazzo, morto praticamente sul colpo a causa del tremendo impatto con il suolo.

A lanciare l’allarme era stato il compagno dello sciatore, un altro ragazzo francese di 22 anni originario dell’Alta Savoia, proprio come la vittima. Appena giovedì scorso, tra l’altro, nella stessa zona erano stati recuperati i corpi di altri due scialpisti che avevano perso la vita probabilmente per un problema di calata in corda doppia.