Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, è morto all’età di 86 anni. Era malato da tempo.

Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, è morto all’età di 86 anni. Era malato da diverso tempo. Era nato nel 1937 e si era laureato in fisica. Era professore all’Università di Bologna e ricercatori in vari istituti. Una carriera accademica di successo, legata all’impegno in politica. Vittorio Prodi è stato presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, parlamentare europeo per due mandati (2004-2014), eletto nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo e poi nel 2009. È stato anche presidente dell’Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992.

Morto Vittorio Prodi, fratello dell’ex premier: i messaggi di cordoglio

Sono arrivati tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Vittorio Prodi. “E’ stato un grande uomo delle istituzioni che, nella veste di Presidente della provincia e poi in quella di eurodeputato, ha rappresentato un solido ed attento un punto di riferimento per tutta la comunità bolognese. Nella mia esperienza alla prefettura di Bologna ho avuto modo di apprezzare il suo tratto di profonda umanità, la sua attenta cura dell’interesse pubblico e dei suoi concittadini, a cui ha ispirato tutte le scelte compiute nel suo percorso politico. Oggi Bologna piange la scomparsa di un uomo che per sempre rimarrà nella memoria della città. Sono vicino a tutta la sua famiglia” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Esprimiamo le più sincere condoglianze e vicinanza a Romano Prodi e alla sua famiglia, in questo momento di dolore, per la scomparsa del fratello Vittorio” hanno dichiarato i vice capigruppo della Lega al Senato, Mara Bizzotto e Nino Germanà.

“Vittorio Prodi è stato tante cose, ma anzi tutto una persona di un grande spessore valoriale, umano e professionale. A nome mio e di tutto il gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace, Vittorio” ha scritto Enrico Borghi, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato. “È con grande dispiacere che apprendo la scomparsa di Vittorio #Prodi, uomo dall’alto profilo politico e professionale. Al fratello Romano e a tutti i familiari, le più sentite condoglianze” ha aggiunto Ettore Rosato, deputato di Azione e Italia Viva. “Vittorio Prodi è stato presidente della Provincia di Bologna e parlamentare europeo. Dai banchi del consiglio provinciale l’ho visto trasmettere valori profondi di umanità. Ogni programma, ogni progetto erano il frutto delle migliori radici della nostra terra. Un uomo buono, un uomo colto, un uomo con principi solidi mai consegnati alla propaganda. Da lui ho imparato tanto. Ha trasmesso la sua dedizione ad un impegno istituzionale sempre orientato al bene comune. Riposa in pace caro Vittorio ed un caro abbraccio a Romano e alla tua famiglia” è stato il messaggio del senatore del Pd, Daniele Manca.