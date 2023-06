Morte Silvio Berlusconi: proclamato lutto cittadino ad Arcore

Proclamato il lutto cittadino ad Arcore nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Le esequie dell’ex premier verranno celebrate mercoledì nel Duomo di Milano. Cordoglio da parte dell’amministrazione comunale del Paese: “Arcore e Berlusconi uniti da rapporto umano prima che politico“.

Lutto cittadino ad Arcore. Il cordoglio del Sindaco: “Un grande uomo libero e liberale“

La salma di Silvio Berlusconi ha già raggiunto il Comune di Arcore, dov’è stata trasportata all’interno della sua residenza a Villa San Martino. Davanti alla dimora del leader di Forza Italia s’è radunato un gruppo di persone che hanno voluto omaggiarlo e far sentire la propria vicinanza alla famiglia.

Attraverso una nota stampa, anche il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, ha espresso il suo cordoglio: “Sono profondamente dispiaciuto perché tra noi si era instaurato un rapporto umano franco e sincero che andava oltre la politica. Era molto vicino alla nostra comunità dimostrandolo concretamente con i fatti e non solo le parole. Un grande uomo libero e liberale”.

L’amministrazione comunale di Arcore in un comunicato ha detto: “L’Amministrazione Comunale di Arcore si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Un rapporto umano prima ancora che politico lega la città di Arcore alla sua figura che ha rappresentato e scritto un pezzo della storia d’Italia. Se ne è andato un grande uomo, un meraviglioso protagonista di questi decenni che ha saputo parlare agli italiani quando il vento impetuoso soffiava forte. Si poteva non essere d’accordo con lui, ma si sapeva sempre cosa pensasse. Vuoi che sia un progetto politico o più semplicemente (si fa per dire) imprenditoriale. Era un uomo libero e lo ha dimostrato”.