Un drammatico incidente ha sconvolto Bari nella giornata di ieri, domenica 4 gennaio: due giovani, di 17 e 18 anni, hanno perso la vita mentre provavano una moto su una strada isolata e chiusa al traffico. Un terzo ragazzo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Moto fuori controllo a Bari: la tragedia sulla complanare della SS100

Intorno alle 13, sulla complanare della statale 100, nel tratto tra Triggiano e Mungivacca, due giovani hanno perso la vita. Come riportato da TeleNorba, l’impatto è avvenuto in una zona isolata, dietro il mercato ortofrutticolo mai entrato in funzione, spesso utilizzata da ragazzi come pista improvvisata per prove di moto e corse pericolose.

La dinamica esatta è ancora al vaglio delle autorità: sembrerebbe che una moto, una Yamaha 700 immatricolata sei mesi fa, guidata da uno dei ragazzi, abbia colpito un altro giovane che era sul ciglio della strada. L’urto, violentissimo, ha provocato la morte immediata dei due coinvolti e il ferimento grave di un terzo ragazzo, trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari. Gli accertamenti sulla velocità e sulle condizioni del veicolo sono in corso.

Moto fuori controllo a Bari: due giovani deceduti, un ferito trasportato in ospedale

Le giovani vite spezzate appartenevano a Davide Capuozzo, 17 anni, e Andrea Liddi, 18 anni, entrambi residenti a Bari. Il primo era alla guida della moto, mentre il secondo sarebbe stato investito mentre cercava un bullone caduto sull’asfalto.

Il passeggero della moto, 17 anni, è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. A completare il quadro, un quarto ragazzo sarebbe stato presente come testimone, ma non è rimasto ferito.

Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente si sia verificato durante alcune manovre rischiose, forse una prova o un giro tra moto, in un contesto già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di corse clandestine e acrobazie tra giovani motociclisti.