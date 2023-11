Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto nella zona di Vicchio di Mugello in località di Scopeti. Stava attraversando le colline toscane in direzione Dicomano.

Mugello, David Taleti morto in un incidente: aveva 26 anni

Il drammatico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, nel Comune di Rufina. Secondo le prime ricostruzioni, il 26enne ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un furgone che veniva dalla direzione opposta. Lo scontro è stato violento, ma il conducente del camion è subito intervenuto per prestare soccorso al ragazzo. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari del 118, per David non c’è stato nulla da fare. Il motociclista è morto sul colpo a causa delle ferite riportate.

Una comunità in lutto

Sul posto sono immediatamente accorsi anche gli uomini della Polizia Municipale di Rufina, che dovranno far luce sulla dinamica dell’incidente e stabilire cause e responsabilità. Presente anche il sindaco della città, Vito Maida. A seguito della notizia della morte del ragazzo, il Comune di Vicchio dove viveva, si è stretto intorno alla famiglia. Il Primo cittadino, Filippo Carlà Campa, ha condiviso il dolore per la perdita, ricordandolo come un uomo brillante, sempre disponibile e sorridente.