Una tragedia ha funestato le festività a Venezia. Il piccolo Mattia Coada residente al Lido, in località Ca’ Bianca, di appena 8 anni, è morto per un improvviso malore nella propria abitazione nella notte tra mercoledì e giovedì.

L’intervento tempestivo

I suoi genitori sono subito intervenuti e hanno deciso di trasportarlo prontamente al punto di primo intervento del Lido. Da qui il bambino è stato, in seguito, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo. Purtroppo, nonostante la tempestività dell’intervento per Mattia non c’è stato nulla da fare.

Il decesso nel pomeriggio di giovedì

Il bambino è morto giovedì pomeriggio verso le 17. Pare che i medici stessero anche ipotizzando il trasferimento in un’altra struttura altamente specializzata. Purtroppo non è stato possibile salvare la vita del bambino. Nel frattempo, è stata disposta l’autopsia per scoprire le cause della morte.

La notizia ha scosso la popolazione ed è stata riportata da diverse testate sia locali che nazionali. Spetta, quindi, all’autopsia a chiarire le cause della morte del bambino., per ora ancora avvolte dal mistero.