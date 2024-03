La Marina Militare italiana è in lutto per la scomparsa del Secondo Capo Aiutante

La Marina Militare italiana è in lutto per la tragica perdita del Secondo Capo Aiutante Michele Portoghese, avvenuta in seguito a un terribile incidente. L’evento ha scosso profondamente l’intera comunità militare e ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo stimavano.



Lo scontro mortale

L’incidente, avvenuto sulla SS7 nei pressi di Massafra (TA), ha coinvolto un camion e l’autovettura dove viaggiava Michele Portoghese, aggiungendo un’altra pagina dolorosa alla lunga lista di tragedie che affliggono le strade italiane.

Il cordoglio del SINAM

Il Sindacato Nazionale Marina (SINAM) si unisce al dolore della famiglia Portoghese e alla comunità della Marina Militare per la tragica dipartita. Il SINAM, nel comunicare questa terribile notizia, ha espresso tutto il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, così come a tutti i colleghi e amici colpiti da questa perdita. Michele Portoghese, 52 anni, originario di Turi (BA), era un Sottufficiale della Marina Militare di grande valore e dedizione al proprio lavoro. Imbarcato sulla Nave ETNA, Michele si distingueva per la sua professionalità e la sua disponibilità. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche a bordo della Nave ETNA, dove era stimato e rispettato da tutti i suoi compagni d’armi.