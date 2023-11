Nuovo botta e risposta tra Luis Sal e Fedez: gli ex soci di Muschio Selvaggio sono impegnati in una causa in tribunale.

Continua la lite a distanza tra Luis Sal e Fedez: i due ex soci, impegnati nel rendere ufficiale il divorzio per quanto riguarda il podcast Muschio Selvaggio, sono impegnati in una causa in tribunale.

Muschio Selvaggio, causa in tribunale per Luis Sal e Fedez. Lo YouTuber: “Mi ha fatto causa e mi difendo”

Nuovo capitolo della querelle tra Luis Sal e Fedez. Dopo la rottura in campo professionale e il litigio scoppiato in estate, è arrivata la causa in tribunale. Nonostante la delicata situazione, i due ex conduttori del podcast Muschio Selvaggiocontinuano a lanciarsi frecciatine a mezzo social. In particolare, con un post su Instagram, Sal ha appena smentito l’ipotesi di un’intesa per chiudere la questione.

“Ciao muschietti selvaggi, piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo”. Sono queste le parole condivise dallo YouTuber sull’account di Muschio Serlvaggio di cui ha ancora le credenziali d’accesso. Il messaggio è stato pubblicato a corredo di un’immagine ironica in cui Sal indossa una maschera di bellezza.

Il rapper: “Nessun accordo di riservatezza”

Alle parole dell’ex socio, ha prontamente risposto Fedez. Sempre ricorrendo all’account Ig del podcast, tra le storie, il rapper ha risposto a Sal con un video.

“Confermo, non c’è nessun accordo di riservatezza, non c’è nulla. E quando c’è una società al 50% tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, almeno fra adulti”, ha detto il marito di Chiara Ferragni.

A questo punto, Fedez ha deciso di lancirare una provocazione allo YouTuber, affermando che il podcast ha un andamento positivo. Al momento, a sostituire Sal c’è Mr. Marra. “Noi continuiamo a lavorare a testa bassa, le puntante stanno andando molto bene e continueremo a fare il nostro meglio”, ha sottolineato.