Museo Berlusconi: l'idea della famiglia per aprire le porte di Villa San Martino ad Arcore.

Il testamento di Berlusconi? Stando alle dichiarazioni di Fedele Confalonieri potrebbe essere aperto la prossima settimana. Intanto, tra le ipotesi sul futuro dei beni patrimoniali, spuntano le prime volontà della famiglia che vorrebbe convertire in un museo una parte di villa San Martino ad Arcore.

Berlusconi, la famiglia vuole aprire un museo nella villa di Arcore

Cimeli e ricordi, vita, imprese e opere del Cavaliere. Tutto questo patrimonio materiale e immateriale potrebbe finire in un museo aperto al pubblico (o a visite private), per ripercorrere la carriera politica e imprenditoriale di Silvio Berlusconi. Questa dovrebbe essere la destinazione d’uso della villa di Arcore secondo le volontà dei familiari.

Come sarà la villa museo di Berlusconi

Parte di questa tenuta, ossia la storia Villa San Martino di Arcore, da trasformare in museo contenente cimeli e documenti che hanno segnato il cammino imprenditoriale e politico di Berlusconi. Dal contratto originale con gli italiani agli elementi del set e alla telecamera originali che fecero da scenografia per il discorso della sua discesa in campo del 1994. “L’Italia è il Paese che amo”, e altri discorsi celebri o mediatici.

Questa sarebbe a grandi linee l’idea maturata dalla famiglia, dal figlio Pier Silvio che ha le redini di Mediaset e dai fedelissimi di Forza Italia.

Il progetto sarà affiato a un comitato scientifico, quindi storici contemporanei e fedelissimi di partito, ma anche fedeli compagni di viaggio come Gianni Letta e Confalonieri.

Per comprendere la fenomenologia del berlusconismo non mancherebbero riferimenti a spot pubblicitari, inni celebri, letteratura, filmati di star che dalla Rai salirono sul carro dell’impresa Telemilano 58. Il Biscione che da Milano Due in pochi anni raggiunse le case di tutti gli italiani.