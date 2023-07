Vediamo chi ce l’ha più lungo! La sfida tra il miliardario Elon Musk e il secchione della Harvard Mark Zuckerberg rischia di trasformarsi in una commedia alla Pierino, tra bulletto e secchione che si sfottono dai banchi di scuola. L’amministratore delegato di Tesla ha lanciato una nuova sfida, l’ennesima provocazione, questa volta fino all’ultimo centimetro.

Musk sfida ancora Zuckerberg: “Vediamo chi ha il pene più lungo”

Senza nominarlo, gli aveva risposto “Mandami la posizione”, quando Musk ha lanciato la sfida sul ring dei wrestler. Poi ha scomodato persino il Colosseo romano per un duello da veri gladiatori. Infine gli ha dato del “cornuto” dopo il lancio della nuova piattaforma Meta Threads. Così la sfida a distanza è degenerata da “Zuck my tongue! (Zuccami la lingua!)” a “Zuck is a cuck (Zuck un cornuto)”, per poi lanciare la proposta indecente: “I propose a literal dick mesuring contest (Propongo una gara di misurazione del pene)”. Con tanto di emoji del righello per vedere chi ce l’ha più lungo.

I precedenti sfottò sulle dimensioni del pene

Un Tweet, quello di Musk, che ricorda il battibecco tra Greta Thunberg che “blasta” Andrew Tate, finito tra l’altro in manette. Nel 2022 l’ex campione di kickboxing, e negazionista del cambiamento climatico, stuzzicò la Thunberg su Twitter: “Ciao Greta Thunberg. Io ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un motore W16 da 8 litri con turbo quadruplo. Le mie due Ferrari da competizione hanno un V12 da 6 litri e mezzo. Questo è l’inizio. Per favore, inviami il tuo indirizzo email così che possa mandarti una lista completa della mia collezione di auto e delle loro enormi emissioni”.

E lei lo gelò così: “Certo, ti prego, illuminami. Scrivimi pure a smalldickenergy@getalife.com”. L’indirizzo email era un dissacrante “Ce l’hai piccolo, fatti una vita”.

Ora si attende la “reaction” di Zuck.