Myrta Merlino è pronta per il debutto a Mediaset, dove condurrà Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso. La giornalista ha confessato di aver ricevuto consigli preziosi da parte di Maria De Filippi.

Myrta Merlino svela i consigli di Maria De Filippi

Intervistata da Libero Quotidiano, Myrta Merlino ha parlato della nuova avventura che da settembre la vedrà al timone di Pomeriggio 5. La conduttrice ha lasciato La7 e il suo L’aria che tira per trasferirsi a Mediaset e prendere il posto di Barbara D’Urso. Com’è normale che sia, ha avuto diversi timori, superati grazie ai consigli di Maria De Filippi. Ha raccontato:

“Paura che il pubblico Mediaset non mi riconosca come della casa? Questa paura me l’ha fatta sparire Maria De Filippi, un’autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene”.

Myrta Merlino: come sarà il nuovo Pomeriggio 5?

I consigli di Maria De Filippi sono stati preziosi e Myrta non può che essergliene grata. Il suo Pomeriggio 5 sarà completamente diverso da quello portato in scena da Barbara D’Urso. Innanzitutto, durerà di più: la Merlino avrà uno spazio di 1 ora e 40 minuti. Questo significa che inizierà in concomitanza con La vita in diretta di Alberto Matano e chiuderà sempre allo stesso orario, ovvero alle 18:45. Inoltre, ci sarà il pubblico in studio e potrà contare su una serie di opinionisti che ha portato con sé da L’aria che tira.

Le frecciatine a Barbara D’Urso

Myrta Merlino ha anche lanciato qualche frecciatina sottile a Barbara D’Urso. Ha dichiarato: