Myrta Merlino verso il ridimensionamento: arrivano Panicucci e Branchetti

Il Pomeriggio 5 di Myrta Merlino potrebbe essere destinato al ridimensionamento. La conduttrice, secondo alcuni voci di corridoio, verrà sostituita da Federica Panicucci e Simona Branchetti.

A distanza di due mesi dall’inizio del nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino gli ascolti continuano ad essere deludenti. Anche se Pier Silvio Berlusconi è arrivato a fare un comunicato stampa per dire di essere soddisfatto per il suo lavoro, secondo voci di corridoio la conduttrice si avvicina al ridimensionamento.

Secondo il settimanale Oggi la Merlino potrebbe essere ridimensionata già a partire dal prossimo settembre. Sembra che Mediaset stia pensando di spostare Myrta su Rete 4 con un programma di politica. Pomeriggio 5, invece, andrebbe nelle mani di Federica Panicucci o Simona Branchetti.

Se l’indiscrezione dovesse corrisponde a verità, Myrta Merlino verrebbe ridimensionata parecchio. Da un programma quotidiano si ritroverebbe al timone di un format che va in onda una volta a settimana. La Panicucci verrebbe confermata ma spostata di fascia oraria, mentre per quanto riguarda la Branchetti avrebbe un’opportunità in più. Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo conferme.