Nadal si ritira da Wimbledon, la decisione del tennista: Kyrgios in finale

Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha deciso di ritirarsi da Wimbledon, lasciando la strada spianata all’australiano Nick Kyrgios. L’australiano, infatti, accede per la prima volta nella sua carriera a una finale Slam durante la quale si troverà a sfidare il vincitore del match tra il sebo Novak Djokovic e il britannico Cameron Norrie.

In merito alla sua decisione di ritirarsi da Wimbledon, annunciata in via ufficiale nel pomeriggio di giovedì 7 luglio durante una conferenza stampa, Nadal ha dichiarato: “Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare.

Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste”.

Il tennista spagnolo, inoltre, ha rivelato: “Ho uno strappo addominale e il mio infortunio potrebbe solo peggiorare e ho preso la decisione che vi ho appena detto perché in queste condizioni per me sarebbe impossibile vincere qualsiasi incontro. E poi non posso rischiare di rimanere fermo per due o tre mesi. Per me è stata una decisione difficile, è dura, ma devo conviverci.

Però sono molto triste, e non aggiungo altro”.