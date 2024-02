Dopo Emma Marrone, Naike Rivelli si è scagliata contro Fiorello. La figlia d’arte ha tirato in ballo il co-conduttore dell’ultima serata di Sanremo 2024 per la protesta degli agricoltori che in questi giorni sta investendo tutta Europa.

Naike Rivelli contro Fiorello: le accuse

Naike Rivelli è tornata al centro della scena con una nuova polemica. Dopo aver attaccato Emma ed essere stata rimessa al suo posto dalla stessa cantante, la figlia d’arte si è scagliata contro Fiorello. Il motivo? Durante la conferenza stampa di Sanremo 2024, i giornalisti hanno chiesto ad Amadeus e allo showman siciliano se ci sarà un’incursione dei trattori per la protesta di questi giorni degli agricoltori. Il conduttore del Festival ha replicato che non c’è nulla in programma, ma ha sottolineato che è disposto ad accoglierli laddove gli arrivasse una richiesta. Fiorello, invece, ha ironizzato.

Cosa ha detto Fiorello per far infuriare Naike Rivelli?

Fiorello ha dichiarato:

“Sarebbe bene che arrivassero, un palcoscenico così non lo trovi tutti i giorni, faccio un appello a venire. Il primo sarebbe Al Bano“.

Il co-conduttore di Sanremo 2024 ha fatto dell’ironia la sua arma più forte, per cui non stupisce questa sua risposta. Eppure, Naike Rivelli ha colto la palla al balzo per scagliarsi contro Fiorello.

Le parole di Naike Rivelli su Fiorello

Via social, Naike ha tuonato:

“Caro Rosario Fiorello, non mi piace questa risposta. Io e mia madre sappiamo tutto, abbiamo chiamato il gigante buono che dirige il presidio qui a Rosarno, siamo state in Calabria. Tu perché non puoi fare questo? Tu del popolo che entri nelle case degli italiani e fai l’amicone, non è che devono essere loro a contattarti, devi essere tu che devi sapere cosa sta succedendo nel tuo Paese, nel tuo Sanremo portarli tu. Non pretendere, non farne uno scherzo, perché Al Bano l’ha presa molto seriamente e anche mia madre”.

Al momento, Fiorello non ha replicato alla Rivelli.