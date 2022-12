Napoli, botti illegali: arrestati 2 giovani incensurati

Due ragazzi sono stati arrestati in Costiera Sorrentina in quanto trovati in possesso di botti illegali: esplosione pari a quella delle bombe.

I carabinieri hanno arrestato in Costiera Sorrentina (Napoli) due ragazzi, entrambi incensurati, per detenzione di botti illegali la cui esplosione avrebbe la stessa potenza di una vera e propria bomba, come dimostrato in un video diffuso dagli artificieri.

Gli interventi da parte delle forze dell’ordine è da inquadrare in una serie di controlli predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri in vista della notte di Santo Stefano. In entrambi i casi è stato inoltre necessario l’intervento di specialisti degli artificieri, il cui compito è stato mettere l’area in sicurezza per rimuovere gli ordigni senza che ci fossero danni a cose e persone.

Botti illegali: l’intervento dei carabinieri a Vico Equense

Come informa FanPage a Vico Equense un giovane di 34 anni del posto è stato arrestato dai militari. Pare che l’uomo avesse nascosto nel bar di cui è titolare circa 14 chili di esplosivo detenuti in maniera illegale, suddivisi in 8 chili di materiale pirotecnico categorizzato e altri 6,3 chili di materiale esplodente sprovvisto di ogni categoria.

L’intervento degli artificieri a Massa Lubrense

Da segnalare inoltre l’intervento degli artificieri in un appartamento di Massa Lubrense.

In un deposito utilizzato da un 23enne sono stati sequestrati 300 grammi di botti illegali e 3 chili e 800 grammi di fuochi pirotecnici categorizzati, la cui detenzione però risultava essere senza porto d’armi. La zona è stata messa in sicurezza impedendo qualsiasi accesso all’edificio nel corso delle operazioni. Anche in qesto caso, il detentore degli ordigni illegali è finito in manette.