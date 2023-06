Si parla di un presunto tentativo di dirottamento della Galata Seaways, la nave turca diretta in Francia, che avrebbe subito un tentativo di dirottamento da alcuni migranti armati, presso il Golfo di Napoli. I sequestratori sono in tutto 15, 13 uomini e due donne, provenienti da Afghanistan, Siria e Iraq. Si erano nascosti in uno degli autocarri imbarcati sulla nave cargo. La cattura dei 15 individui è stata annunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, in seguito a un’operazione da parte della Guardia Costiera, Gdf e uomini del battaglione San Marco della Marina. Nel corso delle ore serali hanno dato il loro contributo anche gli agenti della Squadra mobile.

Napoli, mistero sulla vera identità dei sequestratori

In verità non si sa ancora molto su questi migranti, che ad un tratto sarebbero divenuti veri e propri dirottatori, armati di due coltelli e un taglierino. Avrebbero tenuto in ostaggio parte dell’equipaggio, cercando di entrare nell’area blindata del ponte di comando, da dove tuttavia il comandante della Galata Seaways è riuscito ad allarmare le forze di polizia.

Non sarebbero terroristi

Appare alquanto improbabile che questi migranti abbiano rapporti con organizzazioni terroristiche. Come ipotizza Repubblica è possibile che si tratti di clandestini che avrebbero reagito in maniera aggressiva una volta scoperti nel corso della traversata.