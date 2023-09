Napoli, due anziani trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Napoli, due anziani trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Una coppia di anziani è stata trovata senza vita in un appartamento. L'ipotesi è omicidio-suicidio.

Una terribile tragedia si è consumata a Calvizzano, in provincia di Napoli. Una coppia di anziani è stata trovata senza vita in un appartamento. L’ipotesi è quella di omicidio-suicidio.

Napoli, due anziani trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Una terribile tragedia si è consumata a Calvizzano, in provincia di Napoli. Una coppia di anziani è stata trovata senza vita all’interno di un appartamento e l’ipotesi è di omicidio-suicidio. Secondo quanto riferito, la scoperta è stata fatta oggi, 20 settembre, dai vigili del fuoco, che si sono recati nell’appartamento di via Sandro Pertini a Calvizzano. Dopo aver sfondato la porta di casa, hanno trovato i cadaveri dei due coniugi. Come riportato dal Corriere della Sera, le vittime sarebbero Luigi Abbate, di 78 anni, e Rosaria Marino, di 75 anni.

Napoli, ipotesi omicidio-suicidio: i coniugi soffrivano di gravi patologie

Le indagini sono subito partite, per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio suicidio. Ad allertare le autorità sono stati i vicini di casa, dopo aver sentito degli spari. Entrambe le vittime presentano ferite per colpi d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il marito avrebbe prima sparato alla moglie e poi si sarebbe suicidato. Tutti e due soffrivano di gravi problemi di salute. Lui era affetto da cancro ai polmoni e lei da demenza senile, secondo quanto riportato dall’Ansa. Potrebbe essere questo il movente di questo gesto estremo.