L’enorme yacht Symphoony di Bernard Arnault dovrà trovare un altro posto dove fermarsi, perché secondo le regole che sono state implementate quest’anno, non potrà più farlo a Napoli. Il fondatore di Louis Vuitton e la sua mega imbarcazione non hanno potuto attraccare al molo di Margellina.

Napoli, vietato l’attracco allo yacht di Bernard Arnault: è troppo lungo

Non poter attraccare al molo con il proprio yacht perché questo è fin troppo grande è forse un problema che molti vorrebbero avere, ma che sembra aver creato qualche grattacapo inaspettato per Bernard Arnault. Il francese, che da anni è fisso nelle prime posizioni della classifica degli uomini più ricchi del mondo, è solito girare in estate con il suo Symphoony in Costiera Amalfitana, ma quest’anno non ha potuto attraccare a Napoli. Lo yacht, lungo ben 101 metri e costato circa 300 milioni, è infatti troppo grande: il nuovo tetto massimo per potersi fermare a Napoli è fissato dal 2023 a 75 metri.

Chi è Bernard Arnault

Bernard Arnault, 74 anni, è il proprietario del gruppo Lvmh, multinazionale che comprende grandi marchi della moda come Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Tiffany, Moet & Chandon, Veuve Clicquot. Secondo gli ultimi agiornamenti, il suo patrimonio personale è stimato intorno ai 220 miliardi di dollari.