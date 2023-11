Natalia Titova boccia Maria De Filippi: "Pentita di aver lasciato Ballando con le Stelle"

Dopo l’esperienza vissuta ad Amici, Natalia Titova ha confessato di essere pentita e ha ammesso che sarebbe pronta a tornare a Ballando con le Stelle.

Natalia Titola bocca Maria De Filippi

A quanto pare l’esperienza di Amici non avrebbe appagato Natalia Titova che, a Novella 2000, ha confessato che sarebbe disposta a tornare a Ballando con le Stelle.

“Ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata e anche perché pensavo che non si potesse percorrere tutta la vista sulla stessa strada. Ma ora sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma. Se potessi tornare indietro non lo lascerei mai… Se mi richiamano a Ballando io ci vado”, ha confessato, e ancora:

“Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di balle e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore”. Oggi la ballerina è legata all’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, con cui sembra aver trovato la serenità.