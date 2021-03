Massimiliano Rosolino ha confessato dettagli e retroscena inediti sul suo rapporto con la moglie, Natalia Titova.

Massiliano Rosolino ha confessato dettagli e retroscena del suo rapporto con la moglie, Natalia Titova, madre delle sue due bambine (Sofia Nicole e Vittoria Sidney).

Massimiliano Rosolino: il retroscena

L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino è il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi 2021 e lui stesso ha svelato che ad incentivarlo ad accettare il ruolo nello show – che lo avrebbe condotto per diversi mesi lontano da casa – sarebbe stata sua moglie, Natalia Titova, con cui Rosolino avrebbe trovato la vera felicità.

I due si sono conosciuti nel 2006 durante la loro partecipazione a Ballando con le Stelle e da allora sono diventati inseparabili. Insieme hanno consacrato il loro amore con l’arrivo di due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2013.

“Ognuno dei due ha bisogno di essere stimolato, bacchettato, incentivato, coccolato e anche esaltato. Il nostro segreto è che ci supportiamo e sopportiamo a vicenda”, ha dichiarato Massimiliano Rosolino in merito al suo legame speciale con la moglie, che ovviamente da casa non starebbe perdendo un minuto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021.

Oltre a Massimiliano Rosolino e ai 15 naufraghi scelti per questa nuova edizione dello show, il cast dell’Isola dei Famosi 2021 si completa con la conduzione di Ilary Blasi e i tre opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi è stato chiamato allo show in via provvisoria a causa della positività di Elettra Lamborghini a Covid-19 e probabilmente quando lei potrà essere in studio l’influencer lascerà il posto all’interno dello show.