Nathaly Caldonazzo fuori di sé all'Isola dei Famosi

C’è un clima tempestoso all’Isola dei Famosi, ma le tempeste tropicali c’entrano ben poco: Nathaly Caldonazzo ha dato in escandescenze contro il naufrago Andrea Lo Cicero, necessario l’intervento di Ilary Blasi per cercare di placare la lite.

Nathaly Caldonazzo esplode contro Andrea Lo Cicero all’Isola dei Famosi: “Con i siculi bugiardi non parlo“

L’attrice ha infatti puntato il dito contro Lo Cicero accusandolo di doppio gioco e falsità, insinuando di averlo sentito parlar male alle spalle di Marco Mazzoli, altro concorrente del reality. Pioggia di insulti tra le due parti, con parole all’indirizzo della Caldonazzo giudicate “vomitevoli“.



“Lui è un bugiardo, ieri sparlava di Marco dicendo che finge di essere vegano. La falsità regna sovrana, a me queste cose fanno vomitare”, ha tuonato l’attrice, accusando l’ex rugbista, aggiungendo: “Tutti si lamentano e poi però stanno con lui. Anche Corinne, siamo sempre andate d’accordo, ha sempre preso posizione e adesso vedo che per il famoso ‘quieto vivere’ va dove tira il vento. Io me ne frego, a me del quieto vivere non importa nulla!”.



Nathaly, non nuova ad accesi scontri sull’isola honduregna, ha invitato Andrea ad assumersi le sue responsabilità: “Abbi il coraggio di dire quello che hai detto ieri. Dicevi che lui non è un vero vegano. C’era presente Corinne! Vomito, posso vomitare? Sparlavi e dicevi ‘i vegani ridono se vedono Marco, perché lui mangia la carne’. Hai parlato male di Marco Mazzoli e ti devi vergognare. Io con i siculi falsi non parlo, parlo solo con i siculi signori, con i siculi bugiardi non parlo. Ma i veri siculi non sono come te fidati”.