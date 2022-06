Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi hanno un flirt: i due si starebbero frequentando in gran segreto.

Flirt in corso tra Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi? Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il calciatore della Roma e l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo si starebbero frequentando facendo parecchia attenzione agli occhi indiscreti.

Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi: flirt in corso?

Da qualche tempo a questa parte, o meglio da quando è diventato famoso, Nicolò Zaniolo colleziona un flirt dietro l’altro. Alcune storie d’amore sembravano per sempre, tanto che una di queste l’ha portato suo malgrado a diventare padre, ma tutte si sono concluse con un nulla di fatto. Nelle ultime ore, circola un’indiscrezione che lo vede impegnato con Antonella Fiordelisi.

L’indiscrezione su Zaniolo e Fiordelisi

A lanciare l’indiscrezione è il portale Very Inutil People, che ha fatto notare che i due hanno iniziato a seguirsi anche su Instagram.

Zaniolo e Fiordelisi fanno sul serio? Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, no. Quest’ultimo ritiene che Antonella sia fidanzata con un certo Gianluca e Nicolò non faccia parte della sua vita. Al momento, i diretti interessati non hanno commentato il gossip.

Antonella Fiordelisi al GF Vip 7?

In attesa di scoprire qualche cosa in più sul presunto flirt tra Zaniolo e la Fiordelisi, Blogtivvu e The Pipol Tv sostengono che Antonella sia una dei concorrenti del GF Vip 7.

Si legge: