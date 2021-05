Nicolò Zenga: nozze lampo con un’attrice di Un posto al sole

Nicolò Zenga ha annunciato di aver fatto l'attesa proposta di nozze alla sua fidanzata.

Nicolò Zenga ha annunciato via social di aver fatto l’attesa proposta di nozze a Marina Crialesi, attrice nota per aver vestito i panni di Beatrice Lucenti in Un posto al sole.

Nicolò Zenga: il matrimonio

Sui social la coppia ha postato una foto di un loro tenero bacio mentre la fidanzata di Zenga porta alla mano il prezioso anello di fidanzamento. “Ha detto sì”, ha scritto Nicolò Zenga nella didascalia allo scatto. Le nozze potrebbero dunque essere “lampo” per la coppia visto che, secondo indiscrezioni, la relazione avrebbe iniziato a decolarre soltanto 6 mesi fa. I due sembrano comunque più innamorati che mai e Nicolò sembra deciso a sposare la fidanzata.

Nicolò Zenga e Marina Crialesi

Il figlio di Walter Zenga e l’attrice sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, ma sembra che a presentarli siano stati degli amici comuni.

Classe 1989 entrambi, per il momento, non hanno svelato dettagli riguardo i loro fiori d’arancio, ma in tanti tra i fan sui social sono impazienti di sapere se il loro sarà un matrimonio in grande e se presenzierà alle nozze anche il padre di Nicolò, Walter Zenga, con cui i rapporti non sarebbero stati sempre idilliaci.

Nicolò Zenga e il padre

Quando suo fratello Andrea Zenga ha preso parte al GF Vip e ha accusato suo padre Walter di esser stato un genitore assente, Nicolò Zenga si è scagliato come lui contro il famoso ex calciatore che alla fine ha chiesto di potersi chiarire con i figli in diretta tv. Oggi sembra che i tre siano riusciti a trovare una sorta di tregua e quando Andrea ha lasciato la casa del reality show lui e Nicolò avrebbero fatto visita a Walter Zenga per un ulteriori faccia a faccia. In passato Nicolò aveva dichiarato di aver incontrato suo padre un’ultima volta al matrimonio di suo fratello Jacopo, e di non averlo praticamente mai sentito per telefono. Oggi sembra che i due siano finalmente riusciti a chiarirsi e in tanti non vedono l’ora di sapere quale sarà la reazione di Walter Zenga alla notizia delle nozze di suo figlio.