Nidi di insetti in casa: come prevenirli senza pesticidi

La casa è il rifugio e il riparo di molti insetti che non solo trovano cibo e nutrimento, ma anche un ambiente dove sostare. Proprio in casa, nei solai o nelle canne fumarie, si possono trovare dei nidi di insetti che è possibile scacciare ed evitare grazie ai giusti accorgimenti e rimedi naturali da adottare.

Nidi di insetti in casa

Nel giardino o negli angoli dei balconi può capitare che alcuni insetti come le vespe o i calabroni costruiscano i loro nidi, il loro riparo per affrontare i giorni a seguire. I nidi sono la casa degli insetti, la loro protezione e riparo. Può capitare che giungano proprio in casa a farlo per essere maggiormente protetti.

Possono essere di vario tipo e di dimensione. Alcuni sono in carta, in terra oppure di fango, ecc. a seconda di quello che gli insetti riescono a reperire per poterlo costruire. Possono anche creare dei buchi nel legno o nei muri. Inoltre, avere in casa un nido di insetti come vespe o calabroni non è affatto piacevole, anzi.

Le vespe, per esempio, amano moltissimo fare i nidi nei giardini o balconi delle case. Può anche capitare di vederne qualcuno sul tetto della casa dove sono al riparo da sguardi indiscreti. I vasi di piante in casa o nei giardini possono essere un buon habitat per la costruzione del nido di questi insetti.

Oltre a queste zone, anche le finestre o i cassoni delle tapparelle sono zone e aree in cui gli insetti amano nidificare. Quindi, è bene controllare ogni angolo e zona onde impedire di avere diversi nidi sparsi per la casa. Bisogna prestare attenzione a questi luoghi e agire sempre nel modo corretto onde evitare di causare danni.

Nidi di insetti in casa: cause

Le grondaie, i tetti, i camini, le canne fumarie sono luoghi in cui è possibile trovare nidi di insetti. Può essere che amino queste zone perché si sentono al riparo e hanno bisogno di un luogo sicuro dove poter creare e sostentare la loro famiglia. Solitamente le vespe si introducono in casa perché attratte da sostanze zuccherine.

Forse amano fare i nidi nei pressi delle finestre o dei cassonetti delle tapparelle perché sono certi di trovare qualcosa da mangiare con cui sostenersi. Possono realizzarli e crearli in luoghi molto nascosti e tranquilli lontano da sguardi indiscreti. I controsoffitti e i cornicioni sono solo alcune delle loro aree preferite.

In casa o in giardino, le vespe o i calabroni sono molto attratte dal cibo e dalle piante profumate e proprio questa è una delle ragioni per cui costruiscono i loro nidi nei pressi dell’abitazione. Proprio perché lo zucchero o i fiori sono fonte di attrattiva, si consiglia di eliminarli in modo che anche questi insetti possano allontanarsi.

Sarebbe opportuno, qualora si avvistassero dei nidi di insetti in casa o nel giardino, non avvicinarsi e contattare personale esperto in modo che possa intervenire nell’immediato. Ci sono poi dei rimedi naturali come antiparassitari od oli essenziali che aiutano ad allontanare le vespe o i calabroni dall’abitazione naturalmente.

Nidi di insetti in casa: miglior rimedio

