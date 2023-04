Nikita Pelizon, i retroscena sul GF Vip: "Ecco qual è stata la cosa peggiore"

Dopo la vittoria del GF Vip 7, Nikita Pelizon ha svelato ai fan i retroscena della sua avventura nel reality più spiato d’Italia. La modella e influencer parla del momento più bello e di quello più brutto.

Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7. La influencer e modella ha trascorso quasi 200 giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia e sono diversi i retroscena che potrebbe raccontare. Per il momento, ha preferito svelare soltanto l’aneddoto più bello e quello più brutto.

Nikita, intervistata dal settimanale Chi, ha dichiarato:

“Il GF Vip mi ha insegnato ad affrontare, parlare, risolvere. L’istinto più difficile da franare nella Casa? Quello di chiudermi in me stessa. Ho lavorato tanto su questa cosa perché non sono stata abituata al confronto. Il momento più bello è stato quando è entrato Luca. C’era molta complicità, gioco: prima di lui la situazione in Casa era una laguna e di colpo mi sono trovata l’Oceano. La cosa peggiore invece è stata quando non ci siamo più capiti e ho sentito la Casa venirmi contro e dubitare di me…”.

Dopo aver parlato dei retroscena del GF Vip, Nikita Pelizon ha parlato del suo rapporto con Luca Onestini. Ha dichiarato:

“Luca Onestini è il mio ricordo più bello e la persona che mi ha fatto soffrire di più […] Se ci rivedremo fuori? Non so se abbiamo tanto da dire dopo quello che ha detto di me in finale, fino a stasera pensavo che avrei voluto avere un confronto con lui. Credo che ci sia stata tanta incomprensione. Gli stavo interessando ma non vedevo limpidezza, continuava a parlarmi di amicizia con comportamenti non da amico”.