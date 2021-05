Noemi: ecco quanti chili ha perso con il metodo Tabata

Grazie al metodo Tabata, caratterizzato da un percorso di alimentazione sana e attività fisica, ecco quanto è riuscita a dimagrire Noemi

Il cambiamento fisico di Noemi è stato oggetto di molta curiosità e stupore. La cantante è infatti apparsa in grandissima forma all’ultima edizione del Festival di Sanremo, rivelando poi di aver drasticamente cambiato il proprio stile di vita. Grazie a un’alimentazione più sana e controllata, insieme a uno specifico allenamento per bruciare i grassi, l’artista romana ha così ottenuto dei risultati decisamente sorprendenti.

Pur non essendo mai stata fissata per l’aspetto esteriore, dopo alcuni pesanti attacchi di body shaming Noemi ha avvertito di non sentirsi più a suo agio nel proprio corpo.

Così, liberatasi della pesantezza fisica, oggi guarda in modo nuovo la sua vita e insieme anche la sua professione nella musica.

Grazie dunque al metodo Tabata, caratterizzato da esercizi ad alta intensità, Noemi è riuscita a perdere ben 15 chili.

Osservando del resto le sue attuali foto su Instagram, la cantante appare decisamente più esile e solare, sottolineando peraltro di aver tratto grandi benefici da tale percorso. In merito al suo dimagrimento non sono ovviamente mancate le critiche, tuttavia lei si sente finalmente a suo agio con i suoi 57 chili e una nuova consapevolezza interiore.