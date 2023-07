Il programma Non sono una signora potrebbe tornare in onda con una seconda stagione? Alba Parietti ha rotto il silenzio e ha rivelato quale sarà il futuro del format che l’ha riapprodare in tv nei panni di conduttrice.

Non sono una signora avrà una seconda stagione?

Intervistata da TvBlog, Alba Parietti ha parlato di Non sono una signora, il programma che ha segnato il suo ritorno in tv come conduttrice. Il format, registrato lo scorso ottobre, è andato in onda proprio negli ultimi giorni, quando ormai tutti pensavano che fosse stato cancellato. Considerando l’ottimo riscontro di pubblico, la domanda sorge spontanea: tornerà in onda con una seconda stagione? E’ stata Alba a rispondere alla curiosità dei fan.

Le parole di Alba Parietti

Alba ha dichiarato:

“Non sono una signora è un programma che accoglie, non respinge nessuno. È un programma fatto per creare una allegra intimità e divertimento. Adesso che si è capito che dentro il vaso di Pandora non c’era altro che puro divertimento, spero si possa pensare di farne una seconda edizione. Io sono molto speranzosa in questo senso”.

La Parietti di è detta “speranzosa“, anche perché avrebbe quasi ottenuto il via libera dai vertici Rai.

Non sono una signora: ottimi ascolti per Alba Parietti

La seconda stagione di Non sono una signora potrebbe tornare in tv grazie anche agli ottimi ascolti. Alba ha dichiarato:

“Ho avuto segnali positivi da parte dell’azienda dopo la messa in onda. Ora se son rose, come si dice, fioriranno. Il programma ha fatto ascolti superiori alla media di rete ed è stato ai primi posti come trend sui social network. Mi sembra una bella cosa”.

Al momento, i vertici Rai non hanno confermato la seconda stagione di Non sono una signora.