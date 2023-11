Morto 13enne trovato in fin di vita in casa dal padre a Novi Ligure

Novi Ligure, morto il 13enne trovato in casa in fin di vita

Un ragazzino di 13 anni è morto nella mattinata di oggi, martedì 14 novembre, dopo giorni di agonia in ospedale. A trovarlo in fin di vita era stato il padre, venerdì 10 novembre, nella loro casa al confine tra Cassano Spinola e Serravalle. Il giovane è stato subito soccorso e ricoverato all’ospedale di Alessandria, poi al Cto. I carabinieri di Novi Ligure stanno indagando e al momento escludono responsabilità di altre responsabilità. Secondo le forze dell’ordine si tratterebbe di suicidio.

Sulla dinamica di quanto accaduto viene mantenuto il massimo riserbo. Il 13enne era molto conosciuto in città. Frequentava la terza media all’Istituto Boccardo ed era anche un giocatore delle giovanili della Novese. La società ha condiviso un post di lutto sul profilo social della squadra. “È impossibile per tutti noi accettare. Ti siamo vicini in questo viaggio. Sarai per sempre nei nostri cuori” è stato scritto.