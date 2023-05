Mirror (nude) selfies. Che a Chiara Ferragni piaccia fotografarsi senza vestiti non è una novità. Ma l’ultima foto pubblicata dall’influencer sul suo profilo Instagram ha scatenato come non mai le polemiche da parte degli haters. Di che foto si tratta?

Solo un perizoma bianco addosso

Il post ritrae Chiara nuda davanti lo specchio di quello che sembra essere un camerino di un negozio: indossa soltanto un perizoma bianco, sul seno una mano che copre a malapena i capezzoli. La descrizione: «Mirror selfies» (foto allo specchio), quasi a voler normalizzare – in fondo non c’è niente di anormale – il fatto di immortalarsi senza veli di fronte a uno specchio e poi mostrarsi di fronte al mondo intero. E infatti non c’è niente di strano. Che lo faccia per esprimere se stessa e rispettare quel «Pensati libera» che ha portato sul palco di Sanremo o per attirare di tanto in tanto maggiore attenzione da parte degli utenti, questo nessuno può dirlo. Sta di fatto che la sua foto ha scatenato una pioggia di polemiche nei commenti, molte delle quali non poco pesanti. Ecco lo scatto.

Gli haters scatenati

Ecco di seguito alcune delle critiche più forti che Chiara ha ricevuto nei commenti del post: «Che squallore», «Che tro*****», «Pornografia», «Che culo da tro**» e poi ancora un altro, in napoletano, «Ma tien na famiglia ancor t mite a fa a put***».