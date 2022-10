Nuove partnership tra le piattaforme di gioco e i big team del calcio internazionale

Le partnership portano benefici ad entrambi gli attori, aumentando gli introiti da una parte e garantendo visibilità dall’altra.

Calcio giocato e scommesse si sa, vanno di pari passo. Non è perciò così strano vedere una società di betting sponsorizzare eventi, manifestazioni e club calcistici. Le partnership portano benefici ad entrambi gli attori, aumentando gli introiti da una parte e garantendo visibilità dall’altra.

Avrete già notato nomi come Bwin, Betway o StarCasinò a bordocampo durante un match di campionato. Tra i casinò online sicuri, l’ultimo a spuntare un nuovo contratto di partnership è LeoVegas. La società svedese di gioco online diventerà partner ufficiale del Manchester City.

Come si legge dal sito ufficiale, LeoVegas sarà presente nelle risorse interne degli stadi sia all’Etihad Stadium che all’Academy Stadium, oltre ad apparire sulla manica del kit da allenamento della prima squadra maschile per la stagione 2022/23. Il noto casino online, presente in Italia dal 2017, è già stato sponsor di squadre inglesi come il Brentford FC e il Norwich City.

Situazione in Italia

Il campionato italiano va da tempo a braccetto con le società di gambling, che hanno ben pensato di inserire i loro marchi nei luoghi di maggiore interesse per il settore: gli stadi. Praticamente tre squadre su quattro in Italia hanno stretto accordi con casino online e società di scommesse, ed in passato abbiamo visto più di una maglia collegata ad un marchio di settore.

Tra le più famose possiamo ricordare la Juventus, con il marchio BetClic e Bwin; la Lazio con IziPoker e Better/Lottomatica; il Milan ha visto passare Bwin, IziPoker, Better e recentemente StarCasinò; Intralot ha sponsorizzato il Napoli e la Roma…e possiamo aggiungere Eurobet, Snai, Betfair e molte altre.

Insomma, il dualismo calcio/casino sembra essere vincente per entrambe. Ma la situazione italiana si è complicata negli anni recenti, con restrizioni pesanti per quanto riguarda la pubblicità al gioco d’azzardo.

Pubblicità e gioco d’azzardo

Con il Decreto Dignità, voluto fortemente dall’ex Ministro Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle, sono state vietate tutte le pubblicità legate ad attività di gambling. Casinò online, siti di scommesse, gioco d’azzardo, ecc. hanno dovuto ritirare il loro nome e logo dalle maglie e dagli stadi.

Le misure restrittive, finalizzate a ridurre la ludopatia, hanno di certo una funzione sociale di primo ordine, ma hanno causato una perdita per le casse delle squadre, dal 2018 ad oggi, di circa 150 milioni di euro.

Situazione all’Estero

Fuori dai confini italiani la situazione cambia di parecchio, con il calcio inglese a guidare da tempo la classifica del campionato più pagato e seguito del mondo. Con lui anche Spagna, Portogallo e Germania per citare i più prestigiosi.

Inghilterra

In terra inglese non esistono tabù sul fronte betting. Nella stagione 2021-22 solo una squadra è scesa in campo senza uno sponsor legato al gioco d’azzardo. Il valore delle partnership nel campionato inglese è di quasi 70 milioni di sterline, che rappresenta circa il 20% delle sponsorizzazioni totali.

Bet365 e Betway tra le compagnie più presenti, con quest’ultima ad aver stretto un accordo del valore di 10 milioni di sterline a stagione con il West Ham. William Hill è tra gli sponsor più duraturi, dal 2016 legata al Tottenham.

Spagna

Da diverso tempo il calcio spagnolo e le società di gioco d’azzardo vanno a braccetto. Ben 17 club su 20 hanno un accordo di sponsorizzazione con una società di scommesse. Tra le sponsorizzazioni più importanti c’è stato l’accordo tra Bwin e Real Madrid, che portò 20 milioni di euro l’anno dal 2007 al 2013. Ma non solo. Espanyol, Atletic Club, Betis, Getafe, Celta Vigo, Valladolid…tutte con Bet365.

Sembra però che, dalla stagione 2019, siano state introdotte delle limitazioni nell’inserimento di marchi sulle maglie e sui cartelloni pubblicitari. Una manovra simile a quella italiana che ha prodotto una perdita di circa 80 milioni di euro annui.

Resto d’Europa

Bwin sponsorizza, tra le altre, il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, e in portogallo supporta la Segunda Liga, oltre ad aver ribattezzato la Coppa di Lega Portoghese “Coppa Bwin”. Sempre in Germania, Betway è sponsor della Bundesliga. In Francia il club di Nizza ha stretto una partnership con NetBet.

Conclusioni

Possiamo dire quindi che, tranne alcuni casi particolari legati a restrizioni o scelte societarie, il sodalizio tra le due parti, calcio e betting, è ampiamente consolidato, con accordi commerciali che andranno ad aumentare sempre di più. Manchester City e LeoVegas sono la conferma di questo trend in rapida ascesa.