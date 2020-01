Ogni quanto lavare i capelli dell’uomo: consigli

Ogni quanto lavare i capelli dipende da vari fattori, tra cui la tipologia di capello.

I capelli sono una parte importante del fascino e della seduzione di ognuno di noi. Non solo le donne, ma anche gli uomini ci tengono alla loro chioma e vogliono trattarla al meglio. Ecco allora alcuni utili consigli e suggerimenti su ogni quanto lavare i capelli e i prodotti da usare per averli splendenti.

Ogni quanto lavare i capelli

Alcuni consigliano di lavarli tutti i giorni, altri due volte a settimana oppure il meno possibile. Non è mai semplice rispondere a questa domanda in quanto dipende da vari fattori, tra cui anche il tipo di capello e come trattarlo. Alcuni pensano che lavarli tutti i giorni possa aiutare a renderli maggiormente puliti, mentre altri li lavano ogni due giorni, magari in prossimità di un evento od occasione importante.

Non vi è una vera e propria regola, poiché bisogna considerare una miriade di fattori.

Una cosa è certa: lavarli tutti i giorni non è consigliato poiché si rischia di renderli secchi e opachi, oltre a danneggiare la loro struttura. Non bisogna lavarli né troppo spesso, ma neanche poco. Quando si tratta di cuoio capelluto, l’equilibrio è sempre la cosa migliore da seguire per rinforzarli e dar loro i nutrienti di cui necessitano.

Prima di tutto, è importante considerare alcune caratteristiche:

Il tipo di capello, riccio, lungo, grasso, ecc.

La condizione del cuoio capelluto, quindi fragile, secco o sfibrato

La lunghezza del capello

A seconda del tipo di capello, bisogna scegliere i prodotti giusti, a cominciare da balsamo e shampoo, ma anche ogni quanto lavarli. Chi ha i capelli grassi, dovrebbe lavarli a giorni alterni sfregando con attenzione la cute e risciacquare in modo accurato, usando prodotti delicati e adatti.

I capelli secchi vanno lavati almeno due volte a settimana, mentre quelli particolarmente fini e fragili almeno tre volte durante la settimana proprio per evitare di stressarli troppo.

A prescindere dal tipo di capello, si consiglia di usare sempre uno shampoo che sia adatto, il balsamo per dare nutrimento e fare almeno una volta a settimana una maschera per ravvivarli e rafforzarli.

Ogni quanto lavare i capelli dell’uomo

I capelli sono anche importanti per il sesso maschile, i quali ci tengono ad avere una chioma fluente. Inoltre, i capelli dell’uomo, rispetto a quelli della donna, rischiano di andare maggiormente incontro, per via di questioni ormonali e genetiche, a calvizie e, per questa ragione, è bene trattarli e curarli nel modo giusto.

Per prendersi cura dei capelli dell’uomo, si consiglia di usare uno shampoo che sia adatto evitando quelli industriali e prediligendo prodotti che siano a base di componenti naturali che non sono aggressivi.

Oltre allo shampoo, anche in questo caso, si consiglia di applicare delle maschere o dei balsami nutrienti per la salute del cuoio capelluto.

Per quanto riguarda il lavaggio, si consiglia di lavare i capelli almeno una volta a settimana. Non dimenticate di massaggiare attentamente il cuoio capelluto aiutandovi con i polpastrelli delle dita che stimolano la microcircolazione e danno i nutrienti necessari. Il riscacquo deve avvenire prima con l’acqua tiepida e poi la fredda, per favorire la microcircolazione.



Il miglior rimedio per i capelli

Secondo gli esperti del settore, non bisogna lavare i capelli tutti i giorni in quanto si rischia d’indebolirli e, proprio per questo motivo, possono cadere dando inizio alla calvizie. Per fronteggiare la perdita di capelli, è bene usare prodotti che siano adatti.

In commercio ve ne sono tantissimi, ma il migliore da usare al momento è sicuramente Foltina Plus. Si tratta di una lozione professionale spray che apporta i seguenti benefici e vantaggi al cuoio capelluto:

Arresta e combatte il diradamento

Riattiva i follicoli piliferi

Stimola la ricrescita con risultati garantiti e visibili sin dalle prime applicazioni.

Una lozione spray che possono usare sia uomini che donne e si adatta per qualsiasi tipo di capello o condizione. Considerato l’alternativa valida al trapianto e all’intervento in quanto dona risultati certi in pochissimo tempo. Un prodotto davvero efficace, come dimostrano anche i tantissimi consumatori che lo hanno già provato.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Potete usarlo in qualsiasi momento e portarlo con voi in modo da usarlo all’occorrenza. Non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si basa sui seguenti ingredienti naturali:

Arginina: funge da effetto vasodilatatore in quanto apporta maggiore afflusso sanguigno alla radice dei capelli stimolandone la microcircolazione e la crescita, oltre a contrastare la caduta del capello

funge da effetto vasodilatatore in quanto apporta maggiore afflusso sanguigno alla radice dei capelli stimolandone la microcircolazione e la crescita, oltre a contrastare la caduta del capello Serenoa: considerato un rimedio efficace in quanto combatte il diradamento del cuoio capelluto

considerato un rimedio efficace in quanto combatte il diradamento del cuoio capelluto Fieno greco: ricco di fitoestrogeni, protegge la capigliatura dalla perdita dei capelli stimolandone la crescita in modo efficace.

Molto facile da usare in quanto basta spruzzarlo nelle zone interessate dal diradamento, massaggiare il cuoio capelluto effettuando movimenti circolari con delicatezza e lasciare che il prodotto assorba in profondità.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € per due confezioni invece di 156 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.