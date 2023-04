Ohio, 13enne muore per una sfida su TikTok

Ohio, 13enne muore per una sfida su TikTok

Ohio, 13enne muore per una sfida su TikTok

Un ragazzo di 13 anni è morto in Ohio a causa di una pericolosa sfida su TikTok.

Un ragazzino di 13 anni è morto in Ohio a causa di una pericolosissima sfida che si sta diffondendo su TikTok.

Ohio, 13enne muore per una sfida su TikTok

Un ragazzo di 13 anni è morto in Ohio a causa di una sfida su TikTok, particolarmente pericolosa, che si sta diffondendo tra gli adolescenti. La sfida in questione invita i ragazzi ad assumere 12 o 14 pastiglie di un antistaminico da banco per riuscire ad avere delle allucinazioni. A riportare la notizia sono stati i media americani.

13enne morto dopo sei giorni attaccato ad un respiratore

Il 13enne è morto il 12 aprile al Nationwide Children’s Hospital dopo essere stato sei giorni attaccato a un respiratore. Il ragazzo ha iniziato ad avere crisi epilettiche dopo aver ingerito il farmaco, mentre partecipava a quella che viene chiamata Benadryl Challenge, mentre un amico lo filmava. La Food and Drug Administration aveva già lanciato l’allarme nel 2020 sui rischi di questa sfida e adesso ha annunciato un’indagine per verificare se ci sono stati altri casi.