Nella cittadina portuale di Enkhuizen, in Olanda, piovono pesci morti: a cosa è dovuto lo strano fenomeno? Colpa di un banco in trappola e della fame

In Olanda, per la precisione nella cittadina di Enkhuizen, piovono pesci morti e sulle ragioni di questo strano fenomeno che qualche burlone social si è affettato a definire mistero sono molti ad interrogarsi. Ma a cosa è dovuto lo strano fenomeno? Nessuna piaga biblica né l’effetto di un tornado, ma c’entra l’ingordigia di altri animali.

Il porto di Enkhuizen è storicamente uno snodo commerciale marittimo fin dai tempi della Compagnia olandese delle Indie orientali.

In Olanda, piovono pesci morti: la cittadina portuale dove le aringhe cadono dal cielo

Il che significa che da quelle parti da secoli ogni fenomeno legato al mare ed ai suoi abitanti è stato censito, incasellato e spiegato. E questa circostanza non ha certo fatto la differenza: la colpa è di un enorme stormo di cormorani.

Cosa sono? Uccelli marini dalle qualità piscatorie talmente affinate che gli indigeni del Pacifico li usano come animali da pesca avendo cura di fissare al loro collo un anello per evitare che ingoino il pescato.

Ecco i responsabili della pioggia di pesci: volano, sono grossi ed hanno una fame tremenda

E il punto è quello, come ha spiegato un residente a Nh niews: “Ogni cormorano mangia da tre a quattro grandi pesci.

E poi non possono più decollare e sputano il pesce. Ecco perché sono dappertutto”. Il fatto che il fenomeno si sia manifestato nella zona portuale è dovuto al dato concomtante che un grosso banco di pesci ha avvertito il pericolo e si è ammassato in un canale dove i cormorani hanno fatto festa, poi alcune decine di loro, pieni da scoppiare, si sono alzate in volto e a mezza quota hanno dovuto sputare via parte del pesce, causando la misteriosa “pioggia” di pesci in Olanda.

Molti cormorani sono talmente gonfi che centrano le finestre delle case e i lunotti delle auto

E ci sarebbe un disagio aggiuntivo: ingordi fino allo stremo, i cormorani spesso finiscono per schiantarsi contro le finestre delle case e le auto perché volano con difficoltà. Jorrit Voet, portavoce di Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, il gruppo di salvataggio dei pesci, ha spiegato che non è possibile fare niente perché il cormorano è una specie protetta.